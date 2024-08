In Sachsen-Anhalt ist ein ehemaliges KZ an einen Immobilieninvestor verkauft worden. Der Verkauf des KZs in der Nähe von Halberstadt hat zu viel Aufregung in Sachsen-Anhalt geführt, berichtet der "Spiegel". Vertreter von Politik und Zivilgesellschaft fragen sich, warum das Gelände nicht von der Landesregierung gekauft wurde