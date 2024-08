Das deutsche Rüstungsunternehmen will in den USA präsenter sein. Jetzt hat Rheinmetall einen amerikanischen Zulieferer für eine hohe Summe übernommen.

Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall will mit der Übernahme des US-Zulieferers Loc Performance mehr mit dem amerikanischen Militär ins Geschäft kommen. Rheinmetall lässt sich das Unternehmen aus Plymouth im Bundesstaat Michigan 950 Millionen Dollar (870 Millionen Euro) kosten, wie der Dax-Konzern am Dienstagabend mitteilte. "Durch die Übernahme von Loc Performance weitet der Konzern sein Geschäft mit dem US-Militär aus, vergrößert seine industrielle Basis in den USA und schafft weitere Zugänge für seine Technologien in Nordamerika", hieß es in der Mitteilung.