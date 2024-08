Eigentlich schien der Autozulieferer AE Group gerettet. Jetzt meldete das Unternehmen überraschenderweise Insolvenz in Eigenregie an. Die Gründe sind vielseitig.

Der Thüringer Aluminium-Druckgusshersteller AE Group, der im Februar 2024 von einem neuen Eigentümer übernommen wurde, steckt offenbar in einer tieferen Krise als zunächst angenommen. Laut Informationen der "Wirtschaftswoche" soll das Unternehmen mit rund 1.000 Mitarbeitern in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung saniert werden.