In den USA bahnt sich eine große Übernahme an: Der Schokogigant Mars kauft den Snackhersteller Kellanova. Das Unternehmen hat einige prominente Produkte im Angebot.

Auf dem US-Lebensmittelmarkt steht eine Großfusion bevor: Der Süßwarenkonzern Mars will den für seine Pringles-Chips bekannten Snackproduzenten Kellanova übernehmen. Das Geschäft hat einen Umfang von 35,9 Milliarden Dollar (knapp 32,6 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Mit dem Kauf würde ein neuer Gigant in der US-Lebensmittelindustrie entstehen. Im vorbörslichen Handel legte die Kellanova-Aktie um über sieben Prozent zu.

Die Übernahme ist die größte, die Mars je getätigt hat. Sie würde den 23 Milliarden Dollar schweren Kauf von Wrigley im Jahr 2008 in den Schatten stellen. Finanziert werden soll sie in bar und mit neuen Krediten.

Aufspaltung im Oktober

Zu Kellanova gehören wiederum auch die Käsecrackermarke Cheez-it und weitere Knabbereien. Das Unternehmen hieß früher Kellogg Company und umfasste auch die bekannten Cornflakes und weitere Frühstückszerealien. Im Oktober vergangenen Jahres wurde die Firma in zwei separate Unternehmen aufgespalten – in die Zerealiensparte namens WK Kellogg Co und das Snackgeschäft unter dem Namen Kellanova. Die Firmen sind beide an der New Yorker Börse gelistet.