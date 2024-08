Aktualisiert am 15.08.2024 - 03:55 Uhr

Scharfe Kritik an Politik und Behörden

Der Biomethanversorger Landwärme hat mit seiner Muttergesellschaft LW Capital GmbH ein Eigenverwaltungsverfahren eingeleitet. Hintergrund sind die Auswirkungen des seit Anfang 2023 anhaltenden Preisverfalls bei Treibhausgasminderungsquoten (THG), so das Unternehmen. Die Gehälter der insgesamt 140 Mitarbeitenden an Standorten in Berlin und München sind zunächst durch die Bundesagentur für Arbeit gesichert.