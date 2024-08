Konkurrent will Teile von Weltbild übernehmen

Am 31. August stellt der Buchhändler Weltbild sein Geschäft ein. Ein Konkurrent könnte nun in die Bresche springen – und eine beliebte Marke retten.

Weltbild hatte am 10. Juni einen Insolvenzantrag gestellt und kürzlich bekannt gegeben, das Geschäft zum 31. August einzustellen. Insolvenzverwalter Christian Plail konnte keinen Investor überzeugen, da die Kosten zu hoch und der Wettbewerb zu groß seien. In den Filialen läuft aktuell ein Räumungsverkauf. Mehr zu der Insolvenz lesen Sie hier.

Thalia will beliebte Marke retten

Thalia hat zusammen mit Weltbild und anderen Partnern die Marke Tolino gegründet, eine Alternative zu Amazons Kindle-Produkten. Die Buchhändler verkaufen sowohl E-Reader als auch elektronische Bücher für das Gerät. Thalia dürfte an einem Weiterbetrieb der Marke interessiert sein.

"Wir haben unsere Bereitschaft am Erwerb von Vermögenswerten der Weltbild GmbH & Co. KG signalisiert", erklärte eine Sprecherin von Thalia der "Augsburger Allgemeinen". Das Bundeskartellamt prüft solche Fusionsverfahren in der Regel binnen eines Monats. Vor drei Jahren hatte Thalia bereits zehn Filialen von Weltbild übernommen, um während der Corona-Pandemie die Digitalstrategie voranzutreiben.