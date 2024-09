Aktualisiert am 08.09.2024 - 17:23 Uhr

Bahn-Chef will Konzern aus der Krise holen – doch es gibt Zweifel

Bahn-Chef Lutz will den Staatskonzern "wieder profitabel und pünktlich" machen. Nach Druck von Verkehrsminister Wissing will er nun wohl ein Konzept vorstellen.

Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn soll am 18. September über ein von Unternehmenschef Richard Lutz vorgelegtes neues Sanierungsprogramm beraten. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung".

Das intern inzwischen bereits verschickte Konzept trage den Titel "S3", da es in drei jahren Wirkung zeigen und drei Sanierungsfelder bearbeiten soll – Infrastruktur, Betrieb und Wirtschaftlichkeit. Das Konzept setze unter anderem auf mehr Pendlerverbindungen oder sogenannte Sprinter, berichtete die Zeitung am Sonntag vorab. Zudem solle das Flächennetz neu konzipiert und weniger in Werke investiert werden.