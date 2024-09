Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist im August im Vergleich zum Vormonat leicht zurückgegangen. Laut einem Wirtschaftsinstitut könnte das sich aber bald wieder ändern.

Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist einer Studie zufolge im August leicht gesunken – bleibt aber auf vergleichsweise hohem Niveau. Die Summe der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften liegt bei 1.282 und damit neun Prozent unter dem Juli-Wert, aber 27 Prozent über dem Niveau von August 2023, wie das Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) am Dienstag mitteilte. Besonders viele Insolvenzen gab es in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen, wo jeweils die höchsten Werte seit Beginn der Erfassung im IWH-Insolvenztrend im Januar 2016 verzeichnet wurden.