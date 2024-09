Wie viele Mitarbeiter genau entlassen werden sollen, ist bisher nicht klar. Die Gewerkschaft IGBCE nannte im Gespräch mit dem SWR die Zahl von 45 Angestellten, während das Unternehmen selbst von 32 Beschäftigten spricht. Betroffen seien ausschließlich Mitarbeiter des Standorts in Wehr in Baden-Württemberg. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen mit Sitz in Bonn laut eigenen Angaben 300 Menschen.

Werk soll erhalten bleiben

In dem Werk in Wehr wurden bis jetzt die Gläser für den Versand an den Endverbraucher verpackt, dies sei aber " weder effizient noch ökologisch sinnvoll, weshalb wir uns zu einer Bündelung aller Versandaktivitäten in Bonn entschlossen haben“, so das Unternehmen in einer Stellungnahme. Laut Informationen des SWR soll das Werk aber erhalten bleiben.