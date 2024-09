Er war jahrelang das Aushängeschild der Firma Trigema: Jetzt soll der Affe Charly mit einem neuen Werbespot im Herbst wieder Werbung für die deutsche Bekleidungsfirma machen. Allerdings soll er in dem neuen Spot erstmals vollständig von Künstlicher Intelligenz (KI) generiert sein. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit.