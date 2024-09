Discounterkette Lidl ist erster Partner

Der erste große Partner steht dabei bereits fest: Die Discounterkette Lidl wird in zwei Berliner Filialen, am Hermannplatz in Neukölln und am Kurfürstendamm in Charlottenburg-Wilmersdorf, einziehen. Die Standorte böten genug Fläche für ein Sortiment aus mehr als 4.000 Einzelartikeln, hieß es. Der Supermarkt könne sowohl über die Galeria-Filiale als auch über einen eigenen Eingang betreten werden. Es ist das erste Mal, dass es Lidl in einem Galeria-Standort gibt.