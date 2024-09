Der große ostdeutsche Bau-Projektentwickler AOC hat einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Magdeburg und einer Niederlassung in Leipzig gehört zu den wichtigsten Wohnungsbauträgern in der Region. Zuletzt war AOC für mehrere bedeutende Projekte in Leipzig verantwortlich.