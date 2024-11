Aktualisiert am 11.11.2024 - 08:44 Uhr

Leysieffer-Geschäft in Berlin: Das Unternehmen ist nicht zu retten. (Quelle: rolf kremming via www.imago-images.de/imago)

Es sei kein passender Investor gefunden worden, berichtet der NDR . Die Belegschaft wurde bereits am Montag informiert. Die Insolvenz , die Anfang Oktober beantragt wurde, war bereits die dritte für den Osnabrücker Pralinenhersteller Leysieffer.

Krise nach Corona

Im Frühjahr 2020 hatte Leysieffer ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung abgeschlossen – in dem Zuge dessen wurde das Unternehmen verkauft. Doch im Jahr 2022 schlitterte das Pralinenunternehmen erneut in die Insolvenz – nicht zuletzt wegen der Folgen der Corona-Krise sowie gestiegener Rohstoff- und Energiekosten.