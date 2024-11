Kopiert News folgen

Jede Geburt wird in Deutschland beurkundet. Haben Sie eine Abstammungs- oder Geburtsurkunde? Wir verraten Ihnen, warum es zwei Varianten gibt.

Ihr Partner hat eine Abstammungsurkunde, während Sie eine Geburtsurkunde besitzen? Die meisten Menschen nutzen die Begriffe synonym, das ist aber ein Fehler. Nur eines der beiden Dokumente existiert in Deutschland noch, das andere wurde abgeschafft. Wir geben Ihnen einen klaren Überblick.

Abstammungsurkunde oder Geburtsurkunde? Das ist der Unterschied

Die Geburtsurkunde wird bei der Geburt eines jeden Kindes automatisch durch das Standesamt ausgestellt. Dort sind die rechtlichen Eltern eingetragen, aber nicht zwingend auch die leiblichen Vorfahren. Haben Sie ein Kind adoptiert, werden Sie als Adoptiveltern in der Geburtsurkunde erwähnt, nicht aber die leiblichen Eltern Ihres Kindes.

Hier ist der große Unterschied zur Abstammungsurkunde, wo ausschließlich die biologischen (leiblichen) Eltern eingetragen werden. Es geht darum, die Abstammung zu dokumentieren. Bei einer Heirat war die Abstammungsurkunde in Deutschland lange ein Pflichtdokument. So sollte verhindert werden, dass Sie versehentlich Halbgeschwister oder Geschwister heiraten, deren Abstammung Sie aufgrund einer Adoption nicht kennen.

Ist die Abstammungsurkunde in Deutschland noch gültig?

Die Abstammungsurkunde wurde zum 1. Januar 2009 in Deutschland offiziell abgeschafft. Haben Sie dieses Dokument noch in Ihrem Haushalt, hat es seine Gültigkeit verloren. Möchten Sie heiraten, benötigen Sie eine Abschrift aus dem Geburtenregister. Die Abschaffung war zeitgemäß, da es in der Praxis kaum Fälle gab, bei denen Adoptivgeschwister versehentlich heiraten wollten.

Was ist die Abschrift aus dem Geburtenregister?

Möchten Sie spontan heiraten , klopft die Bürokratie an die Tür. Ohne Dokumente geht es nicht und der Personalausweis ist in Deutschland nicht ausreichend. Mussten Sie bis 2009 die Abstammungsurkunde vorlegen, ist es jetzt die Abschrift aus dem Geburtenregister. Der Inhalt hat sich kaum verändert, lediglich der Name ist nun anders. In der Abschrift sind folgende Angaben zu finden:

Vor- und Nachnamen (auch frühere Namen)

Geschlechtseintrag bei der Geburt

Geburtsdatum und Geburtsort

Vollständige Namen Ihrer leiblichen und rechtlichen Eltern

Religionszugehörigkeit

Name des beurkundenden Standesamts

Ausstellungsdatum Ihrer Geburtsurkunde

Offizielles Siegel und Unterschrift