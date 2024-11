Doch jetzt steht fest: Der Energie-Pionier hat Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt – ein Verfahren, das die Geschäftsführung an Bord hält und noch Chancen auf einen Neustart bieten soll.

Ein erstes Werk im vorpommerschen Lubmin, eine 1.000-Megawatt-Anlage für 45 Millionen Euro, sollte bis 2025 in einer ersten Stufe ans Netz gehen. Auf dem Gelände des ehemaligen Atomkraftwerks Greifswald sollte überschüssiger Strom zu Wasserstoff werden. Diese Vision droht nun zu scheitern. Denn der Mehrheitseigner, die britische Foresight Group, verweigert dafür laut "Merkur" und "Taz" die Finanzierung.

Firma will weitermachen

Für ein zweites Werk in Thierbach bei Borna in Sachsen gibt es aber vorerst gute Nachrichten: Es ist weiterhin geplant. Die zugehörige HH2E Werk Thierbach GmbH ist nicht von den Insolvenzverfahren betroffen. Das Projekt soll, so das Unternehmen, "für eine grüne Energielandschaft im mitteldeutschen Revier" sorgen.