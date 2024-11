Modeläden auf der ganzen Welt: Gründer von New Yorker ist tot

Aktualisiert am 15.11.2024 - 20:56 Uhr

Friedrich Knapp: Seine Modekette New Yorker beschäftigt heute weltweit rund 23.000 Mitarbeiter. (Quelle: picture alliance / dpa/dpa-bilder)

Läden der Modekette New Yorker sind in vielen Städten auf der ganzen Welt zu finden. Nun ist ihr Gründer und Inhaber, Friedrich Knapp, gestorben.

Der Gründer und Inhaber der Modekette New Yorker, Friedrich Knapp, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Der Unternehmer hinterlässt drei Kinder und seine Lebenspartnerin, wie die Bekleidungskette mit Sitz in Braunschweig in Niedersachsen mitteilte.