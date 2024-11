Ferner berichtete der 87-Jährige, dass Benko in der Endphase versucht habe, ihn zu weiteren Investitionen zu bewegen. "Ich erinnere mich, dass Benko einmal nach Hamburg kam und mir ein abenteuerliches Konzept präsentierte. Da habe ich ihm gesagt, dass ich das nicht mittragen werde", so Kühne.

Der Tiroler Immobilien-Investor Benko hat mit seinem Firmenkonglomerat Signa die bisher größte Insolvenz in Österreich mit Schulden hingelegt. Gläubiger haben Forderungen in Milliardenhöhe angemeldet.

Kühne zeigt Interesse am Elbtower

Trotz seiner Erfahrungen mit Signa Prime zeigt Kühne Interesse am Elbtower in Hamburg und sieht Potenzial in dem Projekt. Die Arbeiten am Elbtower stehen seit einem Jahr still, benötigt werden erhebliche Investitionen. Kühne äußerte: "Ich möchte nicht, dass der Elbtower eine Ruine bleibt, und ich glaube, dass es ein interessantes Objekt werden kann."