Gautam Adani (Archivbild): Die Anklage in New York hat schwere Vorwürfe gegen den indischen Milliardär erhoben. (Quelle: Vishal Bhatnagar/imago-images-bilder)

Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den indischen Milliardär Gautam Adani erhoben. Der Vorwurf: Adani und weitere Beschuldigte sollen zwischen 2020 und 2024 Schmiergelder in Höhe von über 250 Millionen Dollar (etwa 236 Millionen Euro) in Indien gezahlt haben. Laut den Ermittlern wussten US-Investoren, die in Adanis Unternehmen investierten, nichts von den mutmaßlichen Zahlungen und seien dadurch getäuscht worden.