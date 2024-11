Baustelle (Archivbild): Im September gab es für die Branche deutlich weniger Aufträge als in den Monaten zuvor. (Quelle: Marcus Brandt/dpa)

Nach dem Lichtblick im August fällt die jüngste Zwischenbilanz wieder trüb aus. Die Baufirmen in Deutschland spüren die Zurückhaltung der Kundschaft.

Die Baubranche in Deutschland kämpft weiter mit einem Auftragsrückgang. Sowohl im September als auch in den ersten drei Quartalen 2024 insgesamt steht in der Statistik für das Bauhauptgewerbe ein Minus.