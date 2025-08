Gleichzeitig haben Sie den Textilbereich als besonders problematisch beschrieben. Jetzt drängen Billigprodukte aus China in den Markt, die es online extrem günstig gibt. Was nun?

Wir brauchen Zölle gegen chinesische Billigimporte nach dem Vorbild der USA. Wir sehen einen enormen Preisdruck: etwa 400.000 Pakete kommen täglich aus China. Es ist bereits entschieden, dass die Zollfreigrenze [von 150 Euro, Anm. d. Red.] in Europa gestrichen wird, aber es muss schneller gehen. Nicht erst 2028, sondern bereits 2026. Temu machte zuletzt etwa drei Milliarden Euro Jahresumsatz allein in Deutschland – eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr. In den USA wurde die Zollfreigrenze gestrichen und eine Bearbeitungsgebühr eingeführt. Die Folge: Die Temu-App gibt es dort nicht mehr. Das kann auch Teil der Lösung in Europa sein.