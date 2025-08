Und auch die hohe Gewichtung von Technologie-Werten haben beide Indizes gemein. In der Qualitätsvariante macht die Technologiebranche fast 30 Prozent aus, gefolgt von der Gesundheitsbranche mit 15 Prozent und Kommunikationsunternehmen mit gut 14 Prozent. Die größten Werte sind Nvidia, Meta und Microsoft mit mehr als fünf Prozent Indexanteil, gefolgt von Apple und Visa .

Die langfristige Rendite spricht für den MSCI World Quality

Seit Ende Juni 1994 hat der MSCI World Quality im Schnitt jährlich 11,82 Prozent zugelegt, der MSCI World schaffte "nur" eine durchschnittliche Rendite von 8,63 Prozent pro Jahr. Das ist ein sehr deutlicher Unterschied. Wichtig aber gerade in unsicheren Zeiten: Qualitätsaktien schwanken weniger stark. Und das tut gut, wenn es an der Börse mal wieder kräftig auf und – vor allem – ab geht.

Auch in den vergangenen zehn Jahren hat es sich gelohnt, auf Qualität zu setzen. Der MSCI World Quality legte pro Jahr im Schnitt 13,62 Prozent zu, der MSCI World mit 11,23 Prozent etwas weniger. Zuletzt liefen die Qualitätsaktien allerdings etwas schlechter, was am sehr hohen US-Anteil im Index liegt.