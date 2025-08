Martin Werding lehrt Wirtschaft an der Universität Bochum (Archivbild): Er tritt für eine radikale Rentenreform ein. (Quelle: IMAGO/imago)

Der Wirtschaftsweise Martin Werding unterstützt Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in der Forderung nach einer längeren Lebensarbeitszeit. "Auch wenn es unpopulär ist – wir müssen länger arbeiten", sagte Werding der Zeitung "Rheinische Post". In den 1960er Jahren hätten die Menschen im Schnitt zehn Jahre lang Rente bezogen, heute liege die Dauer bei 20 Jahren. Hinzu komme, dass nun die Babyboomer in Ruhestand gingen, die zugleich aber zu wenig Kinder bekommen hätten.