So oft verkauften sich Merkels Memoiren am Veröffentlichungstag

Aktualisiert am 28.11.2024 - 10:36 Uhr

Aktualisiert am 28.11.2024 - 10:36 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Memoiren von Angela Merkel liegen in einer Buchhandlung: Mehr als 30.000 Mal verkaufte sich das Buch am Veröffentlichungstag. (Quelle: IMAGO/D. Kerlekin/Snowfield Photography/imago)

Mit Spannung waren die Memoiren von Altkanzlerin Angela Merkel erwartet worden. Doch ein Ausnahme-Kassenschlager waren sie am Tag der Veröffentlichung zunächst nicht. Wie das Nachrichtenmagazin "Spiegel" unter Berufung auf Daten des Marktforschungsunternehmens media control berichtet, verkauften sich am Mittwoch 35.046 Exemplare des Buchs mit dem Titel "Freiheit". Der Umsatz betrage demnach 1,47 Millionen Euro.

Obwohl das insgesamt kein niedriger Wert sei, hätten sich andere Bücher zum Tag ihrer Veröffentlichung deutlich häufiger verkauft, heißt es. Ein Beispiel sei der neueste Roman von Sebastian Fitzek mit dem Titel "Das Kalendermädchen", der Ende Oktober erschien. Dieses Werk ging laut media control am Tag seiner Veröffentlichung ganze 80.261 Mal über die Verkaufstheken.

Obamas Buch verkaufte sich schlechter

Ein Grund könnte demnach im Verkaufspreis liegen: Merkels Memoren, die im Verlag Kiepenheuer & Witsch erscheinen, schlagen derzeit mit 42 Euro pro Band zu Buche. Fitzeks Roman hingegen stieg mit einem Verkaufspreis von 25 Euro ein und generierte damit rund zwei Millionen Euro Umsatz am ersten Tag.

Vorsicht vor dieser Kaufoption bei Amazon, Otto und Co.

Black Week : Vorsicht vor dieser Kaufoption bei Amazon, Otto und Co.

In ihrem mehr als 700-seitigen Buch geht Merkel alle wichtigen Krisen und Entscheidungen ihrer 16-jährigen Amtszeit als Kanzlerin durch – die Flüchtlingskrise 2015/2016 ebenso wie zum Beispiel die Weltwirtschafts-, die Euro- oder die Ukraine-Krise. Ausführlich schildert sie auch ihr Aufwachsen in der DDR. Inhaltliche Überraschungen bietet der Blick hinter die Kulissen der Politik kaum. Dafür gewährt die heute 70-Jährige einige kleine Einblicke in ihr Privatleben, das sie sonst stark bedeckt hielt.