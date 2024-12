Gewerkschaft kündigt Warnstreiks bei Fastfood-Ketten an

Mann läuft an McDonald’s-Logo vorbei: "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwarten eine echte Entlastung". (Quelle: Angelika Warmuth/dpa)

In Deutschland arbeiten etwa 120.000 Menschen in der Systemgastronomie. Jetzt fordern sie deutlich mehr Lohn.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) kündigt in der sogenannten Systemgastronomie Warnstreiks während der Adventszeit an. Zuvor hatte sie die Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 120.000 Beschäftigten bei Fastfood-Ketten und anderen Systemgastro-Anbietern am ersten Verhandlungstag der vierten Runde abgebrochen.