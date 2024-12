Wie lief das Weihnachtsgeschäft in Deutschland?

Aktualisiert am 24.12.2024 - 11:06 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Einige Handelsbranchen waren zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft, in anderen - wie im Bereich Mode - lief es nicht so gut. (Quelle: Boris Roessler/dpa/dpa-bilder)

Die Menschen in Deutschland haben viele Milliarden Euro für Geschenke ausgegeben. Viele Einzelhändler sind jedoch nicht zufrieden. Das sind die Gründe.

Köstliche Plätzchen, Adventskalender, Christbaumschmuck und natürlich Geschenke: Für viele Menschen in Deutschland ist die Weihnachtszeit die schönste des Jahres. Für die Einzelhändler ist es die wichtigste. Im November und Dezember verzeichnen einige Branchen traditionell ihre höchsten Umsätze. Ein Überblick:

Wie lief das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr?

Nicht besonders gut. Der Präsident des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Alexander von Preen, sagt: "Inflationsbereinigt werden die Umsätze bestenfalls auf dem Niveau des vergangenen Jahres sein. Ich rechne eher mit einem kleinen Minus." Viele Einzelhandelsunternehmen hätten am diesjährigen Weihnachtsgeschäft wenig Freude gehabt.

Ursprünglich war für November und Dezember ein Erlös in Höhe von etwa 121 Milliarden Euro prognostiziert worden – also ungefähr so viel wie 2023. Endgültige Zahlen liegen bisher nicht vor.