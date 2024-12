In deutschen Innenstädten duftet es nach Bratwurst, Crêpe und Glühwein . Um die Weihnachtsmarktbuden und in den umliegenden Geschäften tummeln sich die Menschen. Doch kaufen sie auch etwas?

In vielen Städten ist aktuell hoher Betrieb, am Wochenende sind die Weihnachtsmärkte gestartet. Belebt das den Handel?

Das liegt sicher vor allem an den Adventswochenenden, die traditionell stark sind. Unsere Prognose zeigt: Im Schnitt wollen die Menschen rund 300 Euro pro Kopf für Geschenke ausgeben. Und die Handelsunternehmen setzen in den letzten beiden Monaten des Jahres rund 121 Milliarden Euro um. Auch abseits von Weihnachten sehen wir eine stabile Umsatzentwicklung im Einzelhandel .

Die Ansprüche der Unternehmen an das Weihnachtsgeschäft sind höher als das, was wir gerade sehen. Viele Branchen machen in dieser Zeit ein Viertel ihres Jahresumsatzes. Es wäre viel mehr drin, denn eigentlich stehen die Deutschen im europäischen Vergleich hervorragend da. Wir haben hohe Einkommen und Vermögen. In der Corona-Zeit wurde viel gespart. Doch viele Menschen sind unsicher, ob ihr Arbeitsplatz in Zukunft sicher ist, und sparen lieber. Dieses ungute Gefühl hemmt den Konsum. Jeder zweite Nicht-Lebensmittelhändler erwartet deshalb ein schlechteres Weihnachtsgeschäft als im Vorjahr, wie unsere Umfragen zeigen.