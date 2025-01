Kartellamt will hohe Preise an Strombörsen überprüfen

Andreas Mundt: Er ist Präsident des Bundeskartellamts. (Quelle: via www.imago-images.de/imago)

Die Preise an den Strombörsen sind aktuell äußerst hoch. Das Kartellamt will dem nachgehen.

Das Bundeskartellamt will die aktuell zeitweise äußerst hohen Strompreise an den Strombörsen überprüfen. Das kündigte Behördenpräsident Andreas Mundt im Gespräch mit der "Rheinischen Post" an.