Daimler Truck zieht Großauftrag von Amazon an Land

Der weltgrößte Nutzfahrzeughersteller, Daimler Truck, hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Lkw ausgeliefert. Mit rund 460.500 Fahrzeugen sank der Absatz um zwölf Prozent, wie das Unternehmen aus der Nähe von Stuttgart am Dienstag mitteilte. Die Zahl der ausgelieferten batterieelektrischen Fahrzeuge stieg deutlich an, ihr Anteil ist aber weiterhin sehr gering. Einen Großauftrag für E-Lastwagen erhielt Daimler Truck vom Online-Versandhändler Amazon .

Besonders stark ging im vergangenen Jahr das Asien-Geschäft des Nutzfahrzeugherstellers zurück: um 22 Prozent auf gut 125.000 Fahrzeuge. Ähnlich stark fiel der Rückgang bei der Mercedes-Benz-Marke aus (minus 20 Prozent auf rund 126.500 Einheiten). Das zahlenmäßig wichtigste Nordamerika-Geschäft blieb mit rund 190.500 nur knapp unter dem Vorjahresniveau. Ein leichtes Plus auf rund 26.500 Fahrzeuge wurde im Geschäftsfeld Busse verzeichnet.

Seinen bislang größten Auftrag für E-Lkw erhielt Daimler Truck nun vom Online-Händler Amazon, wie der Nutzfahrzeughersteller ebenfalls am Dienstag mitteilte. Amazon habe 202 batterieelektrische Lkw vom Typ eActros 600 bestellt. 147 von ihnen werden demnach in Großbritannien und 55 in Deutschland im Einsatz sein.