Bus-Rad (Symbolbild): Die Accuride Wheels GmbH stellt unter anderem Stahlscheibenräder her. (Quelle: Klemenso via imago-images.de/imago)

Die Accuride Wheels Solingen GmbH hat ein Insolvenzverfahren beantragt. Die Belegschaft wurde laut "Solinger Tageblatt" bereits am Donnerstag informiert. Der Hersteller von Lkw-Rädern strebt eine Regelinsolvenz an. Das Unternehmen betreibt an der Weyerstraße nicht nur ein Produktionswerk, sondern ist auch Sitz der Europa- und Asienzentrale der Accuride-Gruppe. Insgesamt arbeiten etwa 400 Beschäftigte in Solingen.