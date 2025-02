Der deutsche Discounter Aldi Süd baut sein Filialnetz in den USA massiv aus. Berichten des "Handelsblatts" zufolge wurden im vergangenen Jahr fast 120 neue Geschäfte eröffnet, wodurch das Unternehmen nun rund 2500 Filialen in den Vereinigten Staaten betreibt. Damit ist Aldi laut des Immobiliendienstleisters JLL der am schnellsten wachsende Lebensmittelhändler in den USA. Nach neustem Stand liegt der Konzern mit der Gesamtanzahl an Lebensmittelgeschäften auf Platz drei hinter Walmart und The Kroger: Damit hängt Aldi seinen deutschen Konkurrenten auf dem US-Markt, Lidl, deutlich ab.