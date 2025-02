Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz ist als Unternehmer mit seiner IT-Firma auf der Erfolgsspur. Sein Anfang 2023 mit zwei Partnern gegründetes Cyber-Sicherheitsunternehmen Dream mit Sitz in Tel Aviv sammelte nach eigenen Angaben nun ein Investment von 100 Millionen Dollar (95 Millionen Euro) ein. "Mit dem Investment steigt die Unternehmensbewertung auf 1,1 Milliarden Dollar, wodurch "Dream" offiziell zum "Unicorn" wird", teilte das Unternehmen mit. So werden Start-ups mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde US-Dollar vor dem Börsengang bezeichnet.

Die Firma habe sich auf den Schutz kritischer Infrastruktur von Staaten und Unternehmen mit Hilfe Künstlicher Intelligenz spezialisiert und beschäftige rund 150 Mitarbeiter am Hauptsitz in Israel sowie in Niederlassungen in Abu Dhabi und Wien, hieß es. Das neue Investment solle die Expansion vor allem in die USA und nach Südamerika ermöglichen.