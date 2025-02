Lilium meldet zum zweiten Mal Insolvenz an

Das Aus für den Flugtaxibauer Lilium scheint besiegelt. Das Unternehmen aus Bayern meldete zum zweiten Mal Insolvenz an.

Der bayerische Flugzeughersteller Lilium hat erneut Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen, das seit zehn Jahren an der Entwicklung elektrisch betriebener Fluggeräte arbeitet, hat die finanziellen Mittel für den Fortbetrieb nicht aufbringen können. Wie die "Wirtschaftswoche" berichtet, stellte die Lilium Aerospace GmbH am Freitag einen entsprechenden Antrag beim Amtsgericht.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte sich eine schwierige Lage abgezeichnet. Der erhoffte Einstieg eines Investorenkonsortiums blieb aus. Die Mitarbeitenden wurden am Freitagnachmittag per E-Mail über das Insolvenzverfahren informiert: "Trotz aller Bemühungen haben sich aus den fortgeschrittenen Finanzierungsoptionen, die eure Gehaltszahlung und die Zukunft von Lilium sichern sollte, leider nichts ergeben." Gespräche mit Investoren würden dennoch fortgeführt, hieß es weiter. Welche Kanzlei das Verfahren begleiten wird, ist derzeit unklar.