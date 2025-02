Betrieb in Sachsen Hohe Energiekosten – Glashütte nach 223 Jahren insolvent

Glasflaschen auf einem Förderband: Die Glashütte Freital produziert Flaschen für den Alltagsgebrauch. (Symbolfoto) (Quelle: Mihai Barbu)

Seit 1802 wird im sächsischen Freital Glas hergestellt. Jetzt muss der Betrieb saniert werden – ein Drittel der Arbeitsplätze wird abgebaut.

Die Glashütte Freital ist ein wichtiger Arbeitergeber in dem sächsischen Ort, jetzt ist der Betrieb in Schieflage geraten. Wie der MDR berichtet, hat das Management des Unternehmens Insolvenz angemeldet. Das Verfahren soll demnach in Eigenverantwortung laufen und die Hütte durch einen Sanierungsplan gerettet werden.

Von den 125 Arbeitsplätzen in der Glashütte sollen 40 abgebaut werden, heißt es. Ob es zu betriebsbedingten Kündigungen kommt, ist offen. Als Ursache für die Insolvenz nannte das Unternehmen schwankende Marktpreise und hohe Energiekosten. Die Glashütte Freital stellt Flaschen und Gläser für den Alltagsgebrauch her, zu ihren Kunden zählt das Weingut Schloss Wackerbarth in Radebeul, der Safthersteller Kurt Heide und der Brotaufstrich-Hersteller Nudossi.