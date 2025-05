Dax-Kurve im Händlersaal der Börse in Frankfurt am Main (Archivbild): Seit Jahresbeginn ist der deutsche Aktienindex um 20 Prozent gestiegen. (Quelle: imago stock&people/imago-images-bilder)

Der Dax hat am Dienstag erstmals die 24.000-Punkte-Marke geknackt. Der deutsche Leitindex stieg in der Spitze um 0,3 Prozent auf einen Rekordstand von 24.006,16 Zähler.

Schon am Montag hatte der Dax ein Rekordhoch erreicht. Er profitierte davon, dass sich in New York die Aufregung über die Abstufung des US-Kreditratings durch die Agentur Moody's schnell legte. Am Dienstag kamen vage Hoffnungen auf eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine hinzu. US-Präsident Donald Trump hatte nach einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sofortige Verhandlungen darüber in Aussicht gestellt.