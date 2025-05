Aktualisiert am 20.05.2025 - 10:18 Uhr

Blick auf das Firmengelände von xAI in Memphis: Anwohner werfen der Firma eine enorme Luftverschmutzung vor. (Quelle: IMAGO/Karen Focht/imago)

Seit vergangenem Jahr betreibt xAI auf einem Fabrikgelände in der Nähe von Memphis den "Colossus" – laut Firmenbesitzer Elon Musk das "stärkste KI-Trainingssystem der Welt". Wie "CNN" berichtet, sehen Anwohner in dem Supercomputer aber vor allem eine Bedrohung: Die energieaufwendige Technik soll zur Luftverschmutzung in der Region beitragen. Laut der Non-Profit-Organisation "Southern Environmental Law Center" hat xAI dafür auch zeitweise geltende Gesetze umgangen.