Hulk Hogan will "Hooters" retten

Die amerikanische Restaurant-Kette "Hooters" hat kürzlich Insolvenz angemeldet. Jetzt will der bekannte Ex-Wrestler die Kette offenbar übernehmen.

Demnach planen Hogan, der bürgerlich Terry Bollea heißt, und sein Bierunternehmen "Real American Beer", die Rechte an der Marke "Hooters" zu erwerben und die Restaurants unter Lizenz weiterführen zu lassen. Die Marke selbst soll dabei in sein Bier- und Lifestyle-Unternehmen integriert werden.

"Unverfälschte amerikanische Kultur"

Ein Sprecher von "Real American Beer" erklärte gegenüber dem Portal "TMZ", dass "Hooters mehr als nur Chicken Wings und Nostalgie" sei. Die Kette sei "Teil der amerikanischen Geschichte" und solle in Zukunft als Symbol für eine "unverfälschte amerikanische Kultur" stehen.

"Hooters" wurde 1983 in Clearwater im US-Bundesstaat Florida gegründet – derselben Stadt, in der auch Hogan wohnt. Die Biermarke "Real American Beer" wurde dort eigenen Angaben zufolge erstmals in einem "Hooters"-Restaurant ausgeschenkt.