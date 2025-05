Mehrheit der Deutschen will US-Produkte boykottieren

Für 39 Prozent ist ein Boykott der Produkte dagegen sehr oder eher unwahrscheinlich. Damit bewegen sich die Deutschen auf einem ähnlichen Niveau wie die Bevölkerung aus den vier anderen europäischen Ländern, in denen die Umfrage stattfand. Auch in Italien , Österreich , der Schweiz und Frankreich befürwortet mehr als die Hälfte der Befragten einen Boykott.

Zölle zunächst nur pausiert

Einzelne Supermärkte fingen in der Folge der angekündigten Zölle bereits an, EU-Produkte gesondert zu kennzeichnen. Das entspricht offenbar auch dem Wunsch der Konsumenten. Noch mehr Deutsche (61 Prozent) sind nämlich bereit, die US-amerikanischen Produkte gezielt durch europäische Alternativen zu ersetzen. In Italien setzen sogar 70 Prozent auf regionale Alternativen, in Frankreich hingegen lediglich 59 Prozent.