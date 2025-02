Die Intensivpflegeanbieter Care Concepts Company (CCC) hat Insolvenz angemeldet. Betroffen sind rund 505 Mitarbeiter und 138 Patienten, die in den Einrichtungen der Gruppe versorgt werden. Der Betrieb soll jedoch fortgef├╝hrt werden, die L├Âhne sind ├╝ber das Insolvenzgeld der Bundesagentur f├╝r Arbeit abgesichert, hei├čt es in einer Pressemitteilung.

CCC ist auf die station├Ąre und ambulante Intensivpflege spezialisiert und betreibt verschiedene Einrichtungen in Deutschland. Die Unternehmensgruppe besteht aus der CCC Care Concepts Company GmbH und deren Tochtergesellschaften CCC West, CCC S├╝d und CCC Mitte. Die Patienten ben├Âtigen meist spezialisierte Pflege aufgrund schwerer Erkrankungen. Die Betreuung erfolgt sowohl in Pflegeeinrichtungen als auch in Wohngemeinschaften oder direkt zu Hause.