Laut einem Bericht des Wirtschaftsmagazins "New Business" hat das Amtsgericht Aurich am 6. Juni 2025 ein vorläufiges Insolvenzverfahren für die Ostfriesische Presse Druck GmbH (OPD) und die OBD Ostfriesische Bogendruck GmbH eröffnet. Beide Firmen mit Sitz in Emden gehören zur SKN Mediengruppe, einem traditionsreichen Medienhaus in Ostfriesland.