Der Städte- und Gemeindebund (DStGB) hält die Forderungen von Verdi in der derzeitigen Tarifrunde des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen für zu hoch. Im Gespräch mit t-online erklärte ein Sprecher des DStGB: "Der jüngste Tarifabschluss (aus dem Jahr 2023, Anm. d. Red.) hat uns sehr viel Geld gekostet. Das wäre in dieser Form nicht mehr zu finanzieren.“

Insgesamt beliefen sich die Mehrkosten seit dem Abschluss auf 13 Milliarden Euro pro Jahr. "Das werden wir in dieser Form nicht annähernd wieder leisten können," so der Sprecher weiter. Grund dafür sei die "höchst angespannte" Finanzlage der Kommunen. "Wir hoffen daher auf konstruktive und zielführende Verhandlungen und verstehen natürlich, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine angemessene Bezahlung und Entlohnung erwarten", so der Sprecher des DStGB weiter.