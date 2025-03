Wirtschaftsweise will Feiertag streichen

Monika Schnitzer: Die Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung möchte in Deutschland einen Feiertag streichen. (Quelle: imago-images-bilder)

Die Chefin des Sachverständigenrates, Monika Schnitzer, spricht sich für die Abschaffung eines Feiertages in Deutschland aus, um Krisenkosten zu finanzieren. "Die Streichung eines Feiertages fände ich als Symbol genau richtig", sagte sie dem "Spiegel". Schnitzer verwies auf Dänemark , wo der "Store bededag" ab 2024 als regulärer Arbeitstag genutzt wird, um Verteidigungsausgaben zu stemmen.

"Reine Klientelpolitik"

Schnitzer widersprach zudem Warnungen, dass Deutschland durch die neue Schuldenpolitik seine Attraktivität für Anleger verliere. Die Schuldenstandsquote bewege sich in einem tragbaren Rahmen.

Kritik äußerte sie jedoch an der geplanten Verwendung der Mittel: "Union und SPD wollen die Mütterrente ausweiten, Agrardiesel wieder subventionieren und die Mehrwertsteuer in der Gastronomie senken: All das schafft kein Wachstum, setzt falsche Anreize und ist reine Klientelpolitik."