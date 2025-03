Logo der Ziegert Group auf einer Messe (Symbolbild): Über 20.000 Wohnungen hat der Immobilienvermarkter an Privatpersonen verkauft. (Quelle: IMAGO/Alexander Pohl/imago-images-bilder)

Der traditionsreiche Projektentwickler und Immobilienvermarkter ist ĂŒber Jahrzehnte eine feste GrĂ¶ĂŸe auf dem Berliner Wohnimmobilienmarkt. Nach Angaben des Unternehmens wurden in den vergangenen 40 Jahren mehr als 20.000 Wohnungen an Privatpersonen verkauft. Der Schwerpunkt liegt auf der Eigentumsbildung in innerstĂ€dtischen Lagen.