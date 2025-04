Christoph Werner will Arbeitnehmer stärker in die Pflicht nehmen. Für den ersten Krankheitstag sollte es keinen Lohn geben, so der Unternehmer.

Wenn es nach dem Chef der Drogeriekette DM, Christoph Werner, geht, soll Angestellten der erste Tag der Krankheit nicht bezahlt werden. In der "Süddeutschen Zeitung" sprach er sich für die Wiedereinführung eines sogenannten Karenztages aus. "Du kannst tun, was du willst, aber alles hat seinen Preis", erklärte der Unternehmer.

Die aktuelle Reglung sei nicht sinnvoll, weil Arbeitnehmer nicht ausreichend belangt würden: "Wenn ich sage, die Folgen deiner Entscheidungen musst du selbst nicht tragen, dann ist es nicht verwunderlich, dass die Krankenstände in Deutschland höher sind." Auch gegen Krankschreibungen per Telefonanruf sprach sich Werner aus.

Nicht der erste Vorstoß zum Karenztag

Der Karenztag, also die gestrichene Lohnfortzahlung am ersten Krankheitstag, wurde in der Bundesrepublik in den 1970er-Jahren abgeschafft. Schon Anfang des Jahres sprach sich Allianz-Chefs Oliver Bäte für eine Wiedereinführung aus. Kritiker warfen ihm vor, gesundheitliche Risiken für Arbeitnehmer in Kauf zu nehmen und das Misstrauen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu erhöhen.