Pro

Ja, die hohen Krankenstände gefährden unseren Wohlstand

Es reicht ein Blick auf die nackten Zahlen: Die Deutschen sammeln weit mehr Krankentage an als unsere europäischen Nachbarn. Während Arbeitnehmer im europaweiten Schnitt 8 Tage krank sind, kommen die Deutschen auf 20 Tage (!) pro Jahr und Kopf. Bei 30 Tagen Urlaub, die man von den rund 250 Werktagen im Jahr abziehen muss, entspricht das einem Anteil von fast 10 Prozent der eigentlich zu leistenden Arbeitszeit.

Woran das liegt? In Teilen sicher an einer höheren Zahl chronisch Langzeitkranker. (Wobei man sich auch fragen muss, welche Ursachen dieser Umstand hat.) In mindestens ebenso großen Teilen aber eben auch daran, dass so mancher sich morgens nach dem Aufwachen überlegt, ob er heute Lust aufs Arbeiten hat – oder doch lieber "krankmacht".

Der Vorschlag von Allianz-Chef Oliver Bäte ist darum richtig und angesichts der schwächelnden Wirtschaft unbedingt diskussionswürdig: Wenn es am ersten Tag ohne Krankschreibung keinen Lohn mehr gäbe, der in den 1970er-Jahren abgeschaffte Karenztag also wieder eingeführt würde, würden die Bettkantenentscheidungen mit Sicherheit anders ausfallen. Denn seien wir ehrlich: Zum Arzt rennen, einen Schnupfen vortäuschen – das machen wegen null Bock dann wohl doch die wenigsten.

Die Folge der Idee: In Deutschland würde substanziell mehr gearbeitet. Und genau das braucht unser Land jetzt auch. Zwar ist die Beschäftigung, wie es Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) stets betont, auf einem Rekordniveau angelangt. Noch nie hatten so viele Menschen wie heute einen Job, der höheren Erwerbsbeteiligung von Frauen sei Dank.

Aber: Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden ist in diesem Zuge nicht gestiegen, seit 1991 stagniert sie nahezu – und das, obwohl wir angesichts der schwächelnden Wirtschaft eigentlich alle viel mehr arbeiten müssten. Denn eins ist klar: Wenn sich nicht alle mehr anstrengen, mehr anpacken, ist unser Wohlstand in Gefahr. Dann droht uns der Abstieg.