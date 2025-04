Straßenbahn in Leipzig (Symbolbild): Das Traditionsunternehmen Heiterblick stellt Fahrzeuge für die Leipziger Verkehrsbetriebe her. (Quelle: Segerer/imago-images-bilder)

Der Straßenbahnhersteller Heiterblick GmbH mit Sitz in Leipzig ist in eine wirtschaftliche Krise geraten und hat Insolvenz beantragt. Beim Amtsgericht Leipzig stellte das Unternehmen am Montag einen Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung. Das geht aus den Insolvenzbekanntmachungen hervor. Das Verfahren soll dazu dienen, die Firma zu sanieren.