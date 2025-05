Abstimmung in Texas

Aktualisiert am 05.05.2025 - 13:27 Uhr

Aktualisiert am 05.05.2025 - 13:27 Uhr Lesedauer: 2 Min.

In Starbase steht auch eine große Büste von SpaceX-Chef Elon Musk. (Quelle: Valerie Gonzalez/AP/dpa/dpa-bilder)

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX hat jetzt eine eigene Stadt in Texas: Starbase. Die Bewohner des Gebiets rund um Boca Chica an der SpaceX-Raketenfabrik entschieden das am Wochenende mit einer klaren Mehrheit von 212 zu 6 Stimmen. Praktisch alle, die dort leben, sind Mitarbeiter des Unternehmens oder deren Familienmitglieder. Zum Stadtbild gehört auch eine große Büste von Firmenchef Musk.