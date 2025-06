Deutsche Brauer verlieren an Boden

Aktualisiert am 12.06.2025 - 18:37 Uhr

Aktualisiert am 12.06.2025 - 18:37 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Im internationalen Biermarkt verlieren deutsche Brauer an Bedeutung. Russland hingegen legt ordentlich zu.

Im Wettlauf der weltgrößten Bierhersteller fallen einige deutsche Vertreter laut einer Branchenanalyse in der Rangliste zurück. Die 40 größten Brauereien stellten nach Daten des weltgrößten Hopfenhändlers BarthHaas im Jahr 2024 zusammengenommen fast 164 Milliarden Liter Bier her.

Das bedeutet einen leichten Rückgang von 0,6 Prozent im Vergleich zu 2023, hieß es. In dem Ranking sind zwar weiterhin sechs deutsche Hersteller vertreten, von denen laut der Analyse aber nur die Bitburger Braugruppe ein Plus (1,5 Prozent) erzielte.

Die TCB Beteiligungsgesellschaft, zu der etwa die Brauereien Feldschlößchen in Dresden und Gilde in Hannover gehören, hielt demnach ihren Bierausstoß konstant. Die Paulaner Gruppe schnitt laut Analyse wie der Durchschnitt der Top 40 ab (minus 0,6 Prozent). Sowohl beim Marktführer in Deutschland, der Radeberger Gruppe, als auch bei Krombacher steht ein Rückgang von 1,4 Prozent. Ein kräftiges Minus von zwölf Prozent wird für die Oettinger Gruppe ausgewiesen.