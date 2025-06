Aktualisiert am 22.06.2025 - 08:11 Uhr

Aktualisiert am 22.06.2025 - 08:11 Uhr Lesedauer: 4 Min.

In Zeiten von Inflation und steigenden Preisen sollten Sie sich bei der Altersvorsorge nicht allein auf die staatliche Rente verlassen. Mindestens genauso wichtig ist der private Vermögensaufbau. Grundsätzlich sind kapitalbildende Maßnahmen für das Alter nie zu spät, aber wer früh damit anfängt, kann seinen finanziellen Spielraum vergrößern. Ob Sie kleine Summen oder große Beträge sparen, spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle – wichtig ist, dass Sie damit beginnen. Hier sind sieben Tipps, die Sie beim Vermögensaufbau beachten sollten.

Tipp 1: Notgroschen anlegen

Tipp 2: Risiken absichern

Es nützt nicht viel, fürs Alter zu sparen, aber Risiken nicht abgesichert zu haben. Zwar mag es sich niemand vorstellen, aber es kann passieren, dass man seinen Beruf aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls nicht mehr in vollem Umfang ausüben kann. Für solche Fälle ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder eine Risikolebensversicherung mit Berufsunfähigkeitsrente unabdingbar. Eine solche Versicherung sollte vom Kapitalaufbau fürs Alter aber strikt getrennt sein, rät Ralf Scherfling von der Verbraucherzentrale NRW.

Kombinieren Sie also beispielsweise eine fondsgebundene Lebensversicherung für den Kapitalaufbau und die Todesfallabsicherung nicht mit einer Rente bei Berufsunfähigkeit. Eine solche Verknüpfung nimmt Ihnen unter anderem die Flexibilität. Etwa, wenn Sie die Beiträge aufgrund von Arbeitslosigkeit nicht mehr aufbringen können.

Tipp 3: Rentenlücke und monatliche Sparrate ermitteln

Tipp 4: Beratung einholen

Gerade bei komplexen Sachverhalten wie der Altersvorsorge ist es hilfreich und wichtig, sich ausreichend Zeit zu nehmen. "Das bedeutet, sich beraten zu lassen und vor allem verschiedene Angebote miteinander zu vergleichen, bevor man eine Entscheidung trifft", so Scherfling von der Verbraucherzentrale. Dabei gilt: erhaltene Informationen immer kritisch hinterfragen.

Tipp 5: Vermögen breit streuen

Die Verbraucherzentrale NRW empfiehlt, das Vermögen über verschiedene Anlageklassen zu streuen. Denkbar seien neben dem Notgroschen auf dem verzinsten Tagesgeldkonto beispielsweise Festgelder, Sparbriefe, Investmentfonds oder Sachwerte, zählt Scherfling auf. Durch die Diversifizierung wird das Verlustrisiko gesenkt, weil sich in einem normalen Konjunkturzyklus nicht alle Anlageklassen gleichermaßen gut entwickeln.

Bei den verschiedenen Produktklassen biete es sich an, auch auf breit streuende und global angelegte ETFs (Exchange Traded Funds, also börsengehandelte Indexfonds) zu setzen, so Morgenstern.