Inflationsangst: Dax geht mit Minus ins Wochenende

Der Erholungskurs aus der Wochenmitte hat sich am Freitag nicht fortgesetzt. Der Börsenindex Dax schließt mit einem Minus von 1,12 Prozent.

Dem Dax <DE0008469008> geht zunehmend der Schwung aus – zu diesem Urteil kommen etliche Marktbeobachter angesichts der kürzlich gestoppten Erholungsrally des deutschen Leitindex. "Nachdem er in dieser Woche an der 14.000-er Marke abgeprallt ist, stehen die Zeichen nun erst einmal auf Konsolidierung", schreibt etwa Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Am Freitagabend schloss der Index mit einem Minus von 1,12 Prozent auf 13.544,52 Punkten.