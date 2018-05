Wirtschaft

JPMorgan belässt Rocket Internet auf 'Overweight'

25.05.2018, 09:40 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rocket Internet nach Zahlen der Beteiligung Global Fashion Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29,90 Euro belassen. Diese hätten im ersten Quartal seine Erwartungen unterboten, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer ersten Einschätzung am Freitag. Die Wechselkurse würden zu einer Belastung für die Online-Modehandelsaktivitäten der Startup-Schmiede./bek/tih

Datum der Analyse: 25.05.2018